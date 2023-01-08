Advertisement

عربي-دولي

مسلحون يختطفون 32 شخصاً من محطة قطارات بجنوب نيجيريا

Lebanon 24
08-01-2023 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1026957-638088104614512858.jpg
Doc-P-1026957-638088104614512858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مكتب حاكم ولاية إيدو في جنوب نيجيريا، إن مسلحين يحملون بنادق كلاشنيكوف، خطفوا أكثر من 30 شخصاً من محطة للقطارات في الولاية.

وقالت الشرطة في بيان إن رعاة ماشية مسلحين هاجموا محطة توم إيكيمي بينما كان الركاب ينتظرون قطاراً متجها إلى واري، وهي مركز نفطي في ولاية دلتا القريبة.
Advertisement

وأضافت الشرطة أن بعض الأشخاص في المحطة أصيبوا بأعيرة نارية خلال الهجوم.

وقال مفوض المعلومات بولاية إيدو إن الخاطفين أخذوا 32 شخصاً، لكن واحداً تمكن من الفرار. وأضاف: "في الوقت الحالي يكثف رجال الأمن من الجيش والشرطة، وكذلك الصيادون عمليات البحث والإنقاذ.. نحن واثقون من أن الضحايا الآخرين سيتم إنقاذهم في الساعات المقبلة".

وأغلقت هيئة السكك الحديدية النيجيرية المحطة حتى إشعار آخر، ووصفت وزارة النقل الاتحادية عمليات الاختطاف بأنها "بربرية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:21 | 2023-01-08
19:00 | 2023-01-08
18:30 | 2023-01-08
18:00 | 2023-01-08
16:59 | 2023-01-08
16:57 | 2023-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website