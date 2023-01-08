ألمانيا لا تستبعد تسليم دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا

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قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لمحطة "إيه آر دي" المحلية، الأحد، إن برلين لا يمكنها استبعاد تسليم دبابات من طراز "ليوبارد"، وهي مركبات قتالية أثقل من مركبات "ماردر"، لدعم القوات الأوكرانية في المستقبل.ويأتي تعليق الوزير الألماني بعد يومين من إعلان برلين أنها تريد تسليم نحو 40 مركبة مشاة قتالية من طراز "ماردر" إلى أوكرانيا، قبل نهاية آذار المقبل.