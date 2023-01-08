بدء حملة أمنية في برازيليا بعد اقتحام قصر الرئاسة والكونغرس





ووصف لولا مثيري الشغب بأنهم "فاشيون ومتعصبون"، وقال إنهم سيعاقبون "بقوة القانون الكاملة".

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وأضاف في خطاب ألقاه أن التدخل الاتحادي في برازيليا سيستمر حتى 31 كانون الثاني. أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد، بدء حملة أمنية اتحادية في برازيليا، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا.ووصف لولا مثيري الشغب بأنهم "فاشيون ومتعصبون"، وقال إنهم سيعاقبون "بقوة القانون الكاملة".وأضاف في خطاب ألقاه أن التدخل الاتحادي في برازيليا سيستمر حتى 31 كانون الثاني.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام برازيلية أنّ قوات الأمن تستعيد السيطرة على الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في البرازيل.