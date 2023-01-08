Advertisement

عربي-دولي

بدء حملة أمنية في برازيليا بعد اقتحام قصر الرئاسة والكونغرس

Lebanon 24
08-01-2023 | 16:57
A-
A+
Doc-P-1026984-638088193458786533.jpg
Doc-P-1026984-638088193458786533.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد، بدء حملة أمنية اتحادية في برازيليا، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا.

ووصف لولا مثيري الشغب بأنهم "فاشيون ومتعصبون"، وقال إنهم سيعاقبون "بقوة القانون الكاملة".
Advertisement

وأضاف في خطاب ألقاه أن التدخل الاتحادي في برازيليا سيستمر حتى 31 كانون الثاني.
 
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام برازيلية أنّ قوات الأمن تستعيد السيطرة على الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في البرازيل.
كذلك، كشفت التقارير أنّ قوات الأمن تلقي القبض على 30 شخصا أثناء استعادة السيطرة على الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:21 | 2023-01-08
19:00 | 2023-01-08
18:30 | 2023-01-08
18:00 | 2023-01-08
16:59 | 2023-01-08
16:30 | 2023-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website