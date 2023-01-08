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عربي-دولي
بدء حملة أمنية في برازيليا بعد اقتحام قصر الرئاسة والكونغرس
Lebanon 24
08-01-2023
|
16:57
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أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد، بدء حملة أمنية اتحادية في برازيليا، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا.
ووصف لولا مثيري الشغب بأنهم "فاشيون ومتعصبون"، وقال إنهم سيعاقبون "بقوة القانون الكاملة".
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وأضاف في خطاب ألقاه أن التدخل الاتحادي في برازيليا سيستمر حتى 31 كانون الثاني.
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام برازيلية أنّ قوات الأمن تستعيد السيطرة على الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في البرازيل.
كذلك، كشفت التقارير أنّ قوات الأمن تلقي القبض على 30 شخصا أثناء استعادة السيطرة على الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي.
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