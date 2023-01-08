موسكو ومينسك تتدرّبان على حرب المدن

وسط مخاوف أوكرانية وتحذيرات غربية من احتمال شن روسيا وبيلاروسيا هجوماً مشتركاً على أوكرانيا من جهة الشمال، أعلنت قناة تلفزيونية تابعة لوزارة الدفاع في بيلاروسيا أمس، أن جيشي روسيا وبيلاروسيا عززتا تدريباتهما العسكرية المشتركة مع التركيز على حرب المدن.

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وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية أعلنت الخميس أن موسكو ومينسك اتفقتا على تعزيز القوّات الإقليمية المشتركة، بالأسلحة والجنود والمعدات العسكرية للقوات الخاصة، فضلاً عن اعتزامهما إجراء مناورات جوية مشتركة.

وكانت القوات الروسية استخدمت بيلاروسيا كنقطة انطلاق لهجومها على العاصمة الأوكرانية كييف في فبراير 2022، وتزايد التعاون العسكري بين موسكو ومينسك في الأشهر الأخيرة. جاء ذلك، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس عقب انتهاء هدنة عيد الميلاد الأرثوذكسي التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين من طرف واحد ورفضتها أوكرانيا، عن تنفيذ هجوم صاروخي موسع انتقاماً لسقوط نحو 100 من جنودها في هجوم صاروخي أوكراني استهدف مبنى تستخدمه القوات الروسية في ماكيفكا ليلة رأس السنة، وتسببت في صدمة وانتقادات داخل روسيا.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان، إن "منظومات استطلاع كشفت خلال الساعات ال 24 الماضية عن قواعد لقوات أوكرانية في مدينة كراماتورسك وتم التأكد من وجود أكثر من 700 مقاتل في المجمع رقم 28، وأكثر من 600 في المجمع رقم 47"، موضحة أن الضربة الثالثة من نوعها منذ هجوم رأس السنة تمت بدقة وأسفرت عن مقتل 600 عسكري أوكراني في كراماتورسك.

وكانت موسكو أعلنت قبل عن تنفيذ هجمات انتقامية لضربة رأس السنة ومقتل مئات الجنود الأوكران وهو ما لم تؤكده كييف أو أي مصدر مستقل.