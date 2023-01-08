السويد: لا يمكن تلبية جميع شروط تركيا للانضمام للناتو

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قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم، إن بلاده لا يمكنها تلبية جميع المطالب التي قدمتها تركيا كشرط لانضمام استكهولم إلى حلف الناتو، وهو قرار يتطلب إجماعا من أعضاء الحلف، ورغم ذلك عبر كريسترسون عن ثقته بأن أنقرة ستوافق على طلب انضمام بلاده. وكانت فنلندا والسويد وقعتا اتفاقية مع تركيا في 2022، تهدف إلى تجاوز اعتراضات أنقرة على عضويتهما،إلا أن أنقرة عبرت عن خيبة أملها من قرار أواخر العام الماضي، صدر عن محكمة سويدية عليا، يوقف طلب تسليم صحافي يشتبه في أنه من أنصار رجل الدين فتح الله كولن، الذي تحمله تركيا المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة.