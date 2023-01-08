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بايدن: الوضع في البرازيل "مروّع"

Lebanon 24
08-01-2023 | 19:00
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأحد إن الوضع في البرازيل "مروّع" بعد اقتحام أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو الكونغرس وقصر الرئاسة والمحكمة العليا في البلاد.
وأعلن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي هزم بولسونارو في انتخابات جرت في أجواء مشحونة العام الماضي، تدخلا أمنيا اتحاديا في العاصمة برازيليا يستمر حتى 31 كانون الثاني.
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