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قافلة مساعدات تدخل إدلب عشية تصويت مجلس الأمن

Lebanon 24
08-01-2023 | 19:21
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سلمت قافلة إنسانية إمدادات عاجلة في مدينة إدلب، شمال غربي سوريا، قبل يوم واحد من تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار يحدد من خلاله إمكانية استمرار تسليم المساعدات إلى هذه المنطقة من عدمه.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية في تقرير، بأن قافلة مشكلة من 18 شاحنة دخلت إلى محيط إدلب عبر خطوط المواجهة، التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية.
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وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد وافق في يوليو الماضي على قرار بتمديد تسليم المساعدات الإنسانية إلى إدلب، التي يقطنها 4.1 مليون شخص، وسيسمح القرار بمواصلة تسليم المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر أخرى حتى 10 تموز المقبل.
واحتج عشرات المسعفين في إدلب، خارج إحدى المراكز الطبية الرئيسية، ضد أي محاولة روسية في الأمم المتحدة لمنع تدفق المساعدات من تركيا.
وعبرت 14 شاحنة إغاثة من تركيا، الجمعة الماضي، عبر معبر باب الهوى الحدودي، وهو الرابط البري الوحيد الذي يربط إدلب بالعالم الخارجي.
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