أول تعليق من بولسونارو بعد اقتحام أنصاره مباني سيادية

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ندد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بأعمال "النهب والاقتحام"، في العاصمة برازيليا، والتي نفذها أنصاره الغاضبون خلال احتجاجات رفضاً لنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.وقال بولسونارو على تويتر، إن "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية، ولكن أي اقتحام للمباني العامة يمثل تجاوزاً".