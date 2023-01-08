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أول تعليق من بولسونارو بعد اقتحام أنصاره مباني سيادية

Lebanon 24
08-01-2023 | 23:00
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ندد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بأعمال "النهب والاقتحام"، في العاصمة برازيليا، والتي نفذها أنصاره الغاضبون خلال احتجاجات رفضاً لنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
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وقال بولسونارو على تويتر، إن "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية، ولكن أي اقتحام للمباني العامة يمثل تجاوزاً".
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