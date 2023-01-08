الجيش الصيني: إجراء تدريبات قتالية حول تايوان

أعلن الجيش الصيني أنه أجرى تدريبات قتالية حول تايوان، الأحد، في ثاني تدريبات من نوعها خلال أقل من شهر.



وقالت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني في بيان في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن قواتها نظمت "دوريات استعداد قتالي مشتركة وتدريبات قتالية فعلية"، في البحر والمجال الجوي حول تايوان.

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