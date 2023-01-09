ادانات دولية لعملية اقتحام المؤسسات الديمقراطية في البرازيل

أثار اقتحام مئات من مناصري الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، الأحد، مقار الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا، بعد أسبوع على تنصيب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد مواقف دولية منددة بـ"الهجمة على الديمقراطية".
وندد عدد من دول العالم بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا ودول أميركا اللاتينية بالاقتحام، فيما وصفت البرازيل المتظاهرين بـ"المخربين الفاشيين".
البرازيل
دان الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الأحد اقتحام "مخربين فاشيين" مقار الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا.
وقال لولا "سنجدهم كلهم وسيعاقبون جميعا"، مشددا على أن "الديموقراطية تضمن حرية التعبير، لكنها تتطلب أيضا احترام المؤسسات".
وأضاف "ما فعله هؤلاء المخربون، هؤلاء الفاشيون المتعصبون... لم يسبق له مثيل في تاريخ بلادنا. أولئك الذين مولوا (هذه الاحتجاجات) سيدفعون ثمن هذه الأعمال غير المسؤولة وغير الديموقراطية".
من جهته، قال وزير العدل والأمن العام فلافيو دينو على تويتر إن "هذه المحاولة العبثية لفرض إرادة بالقوة لن تسود. حكومة المقاطعة الفدرالية (برازيليا) سترسل تعزيزات، والقوات التي لدينا تتحرك".
الولايات المتحدة
وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد الهجوم الذي شنه مؤيدون لبولسونارو بأنه "شائن".
وكتب بايدن "أدين الاعتداء على الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة في البرازيل.
وأضاف "المؤسسات الديموقراطية البرازيلية تحظى بدعمنا الكامل، وإرادة الشعب البرازيلي يجب ألا تقوض. إني أتطلع إلى مواصلة العمل مع لولا".
وكتب وزير خارجيته أنتوني بلينكن على تويتر أن "استخدام العنف لمهاجمة المؤسسات الديموقراطية يبقى على الدوام أمرا غير مقبول".
بدوره، كتب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان على تويتر "الولايات المتحدة تدين أي محاولة لتقويض الديموقراطية في البرازيل. الرئيس بايدن يتابع الوضع من كثب".
المكسيك
أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن دعمه للولا. وكتب على تويتر "محاولة الانقلاب في البرازيل مستهجنة وغير ديموقراطية".
وأضاف "لولا ليس وحده، هو يحظى بدعم القوى التقدمية لبلاده والمكسيك والأميركيتين والعالم".
الأرجنتين
وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عبر تويتر إن "دعمه ودعم الشعب الأرجنتيني للولا غير مشروط في مواجهة هذه المحاولة الانقلابية".