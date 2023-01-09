تايوان تدين مناورات عسكرية صينية قرب الجزيرة: سندافع عن سيادتنا

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دانت الرئاسة في تايوان، التدريبات العسكرية الأخيرة التي أجرتها الصين بالقرب من الجزيرة، معتبرة أن "السلام والاستقرار في مضيق تايوان والمنطقة هي مسؤولية مشتركة لكل من تايوان والصين".وشددت الرئاسة التايوانية في بيانها، على أن "موقف تايوان واضح جداً في عدم تصعيدها أو إثارة الخلافات"، وأضافت "بل ستدافع عن سيادتها وأمنها".وتصاعدت وتيرة التوتر بين تايوان والصين في آب الماضي، على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.وأجرت الصين خلال الفترة الماضية، مناورات عسكرية عديدة في محيط الجزيرة، وسط إدانات دولية وتحذيرات من غزو صيني محتمل للجزيرة.