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بايدن يصل إلى المكسيك لحضور قمة لقادة أميركا الشمالية

Lebanon 24
09-01-2023 | 01:30
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وصل الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الأحد إلى المكسيك، في أوّل زيارة رسميّة له إلى هذا البلد بعد نحو عامين على تولّيه منصبه، على أن يحضر قمة لقادة أميركا الشماليّة.

وكان في استقبال بايدن نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ويعقد الرجلان اجتماعات ثنائيّة الاثنين، قبل قمّة لزعماء أميركا الشماليّة الثلاثاء في مكسيكو مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
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وكان بايدن توجّه في وقت سابق الأحد إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، لزيارة إل باسو، نقطة العبور في ولاية تكساس والتي تشكل محور الجدل بشأن الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.
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