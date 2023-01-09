بعد عملية الاقتحام.. لولا يتفقد مقار السلطة في البرازيل (فيديو وصور)

بعد اقتحامه من قبل أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو في العاصمة برازيليا، تفقد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، الأضرار التي لحقت بقصر بلانالتو الرئاسي.

واقتحم مئات من مناصري بولسونارو أمس الأحد، مقار الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا، بعد أسبوع على تنصيب لولا رئيسا للبلاد.

ودان لولا اقتحام "مخربين فاشيين" لدوائر الدولة قائلا: "سنجدهم كلهم وسيعاقبون جميعا"، مشددا على أن "الديمقراطية تضمن حرية التعبير، لكنها تتطلب أيضا احترام المؤسسات".

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كما أصدر مرسوما يقضي بـ"تدخل اتحادي" للقوى الأمنية بغية استعادة السيطرة على أمن العاصمة برازيليا.

وتابع لولا :"ما فعله هؤلاء المخربون، هؤلاء الفاشيون المتعصبون.. لم يسبق له مثيل في تاريخ بلادنا. أولئك الذين مولوا (هذه الاحتجاجات) سيدفعون ثمن هذه الأعمال غير المسؤولة وغير الديمقراطية".

ومرسوم "التدخل الاتحادي" الذي أصدره لولا، يمكن الدولة من السيطرة على قيادة قوّات الأمن التي عادةً ما تكون تحت مسؤوليّة السلطات المحلية.

Inúmeras pessoas afirmam que os atos foram provocados por esquerdistas infiltrados como esse do vídeo. Isso deve ser apurado com urgência. As manifestações da direita sempre ocorreram com civilidade e ordem, diferentemente de terroristas como MST, MTST e blackblocs. pic.twitter.com/7vHQ6cncOH — Carlos Jordy (@carlosjordy) January 8, 2023

ويضع هذا المرسوم جميع القوى الأمنية في برازيليا تحت سيطرة شخص عينه الرئيس لولا، هو ريكاردو غارسيا كابيلي، الذي يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس ويمكنه اللجوء إلى "أي هيئة، مدنية كانت أم عسكرية" من أجل حفظ النظام.

واعتقل 150 شخصا على الأقل من أنصار الرئيس السابق بولسونارو، بعد اقتحام مقار السلطات الرئيسية ونهبها، وفقا لوسائل إعلام عدة.

(روسيا اليوم)