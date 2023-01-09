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اعتقال 150 من أنصار بولسونارو بعد اقتحام مقار السلطات في برازيليا

Lebanon 24
09-01-2023 | 02:30
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اعتُقِل 150 شخصاً على الأقلّ من أنصار رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو، بعد أن شهد، اقتحام ونهب مقارّ السلطات الرئيسيّة في البلاد.

وأظهرت صور لقناة "سي إن إن البرازيل"، مؤيّدين لبولسونارو يرتدون ملابس صفراء وخضراء، يخرجون صفًاً واحداً وأيديهم خلف ظهورهم من قصر بلانالتو الرئاسي، ويُحيط بهم عناصر الشرطة.
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وتُظهر صور أخرى حافلة مليئة بمتظاهرين معتقلين تُغادر باتّجاه مركز للشرطة.
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