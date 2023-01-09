روسيا تؤيد حظر الخرائط التي تشكك في "وحدة أراضي" البلاد

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قالت وكالة أنباء "تاس" الحكومية الروسية، إن الحكومة أبدت دعمها لتعديل تشريعي يعتبر الخرائط التي تشكك في "وحدة الأراضي" الرسمية للبلاد مواد متطرفة يعاقب عليها القانون.وذكرت الوكالة أن تعديل قانون مكافحة التطرف في روسيا ينص على أن "الخرائط والوثائق والصور الأخرى التي تشكك في وحدة أراضي روسيا" سيتم تصنيفها على أنها مواد متطرفة.ويسمح القانون الروسي الغامض بشكل كبير لمكافحة التطرف للكرملين بإحكام قبضته على المعارضين. ويسرى القانون على المنظمات الدينية والصحافيين وموادهم، فضلاً عن نشاط الشركات ضمن أشياء أخرى.وذكرت "تاس" أن التعديل الجديد طرح بعد أن أشار من اقترحوه إلى أن بعض الخرائط التي وزعت في روسيا تشكك في "الانتماء الإقليمي" لشبه جزيرة القرم وجزر الكوريل.