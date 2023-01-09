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عربي-دولي

زيلينسكي يكشف وضع قواته في دونباس

Lebanon 24
09-01-2023 | 04:30
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كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن وضع القوات الأوكرانية على الأرض، وطبيعة الهجمات التي تشنها القوات الروسية ومواقعها.

وقال زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية تصد الهجمات المتواصلة على مدينة باخموت في منطقة دونباس الشرقية، وتحتفظ بمواقعها في سوليدار القريبة في ظروف "صعبة جدا".
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وأضاف زيلينسكي في خطابه المصور مساء الأحد "باخموت صامدة على الرغم من كل شيء. وعلى الرغم من تدمير معظم المدينة بسبب الغارات الروسية، فإن جنودنا يصدون المحاولات الروسية المستمرة للتقدم. سوليدار صامدة بالرغم من الدمار الهائل والأمور صعبة جدا".

وانتقد زيلينسكي مجددا ما قال إنه عدم احترام روسيا للهدنة التي أعلنتها بمناسبة عيد الميلاد بشنها هجمات على المدن الأوكرانية.

وأوضح: "قصف الروس خيرسون بالذخيرة الحارقة بعد عيد الميلاد مباشرة"، في إشارة إلى مدينة في الجنوب انسحبت منها القوات الروسية في تشرين الثاني.

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: "غارات على كراماتورسك ومدن أخرى في دونباس، على أهداف مدنية وفي الوقت نفسه الذي أعلنت فيه موسكو عن (سكوت) مفترض من جانب جيشها".
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