"لا خيارات جيدة": هل تتراجع أوكرانيا عن إلحاق الهزيمة بروسيا؟

يدعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في خضم حرب وجودية مع الغرب، ولديه وجهة نظر، لانه مدرك أن الخسارة أمام أوكرانيا أسوأ من الخسارة أمام الناتو، ويعيد الآن تعريف الحرب على أنها ضربة دفاعية ضد أعداء روسيا القدامى.

وبحسب صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، "قال بوتين الأسبوع الماضي: "الغرب كذب بشأن السلام، لكنه كان يستعد للعدوان، واليوم يعترف بذلك علناً". وأضاف: "إنهم يستخدمون أوكرانيا وشعبها لإضعاف روسيا وتقسيمها". إنه ادعاء غير معقول. في كانون الأول 1994، تخلت أوكرانيا عن الأسلحة النووية التي ورثتها عن الاتحاد السوفيتي مقابل التزام ملزم بالدفاع عن سيادتها داخل حدودها الحالية. من كفل هذا الالتزام؟ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا".

وتابعت الصحيفة، "يعتبر غزو روسيا لأوكرانيا من أبشع أعمال الخيانة في التاريخ. ولم يكن سهلا على بقية العالم أن يبقى غير مبال عندما كان النظام الدولي ينهار. وعلى القوتين الضامنتين الاخيرتين ، على وجه الخصوص، واجب التصرف. هل هذا يجعل المملكة المتحدة المعتدية؟ فقط إذا اعتقدنا أيضًا أنها كانت المعتدية عندما غزا هتلر بولندا. بدأ بوتين هذه الحرب، وبوتين وحده من يبقيها مستمرة. ولكن إذا كان الادعاء بأن القوى الغربية كانت تخطط لتقسيم روسيا مضطرباً، فإن فكرة أن الليبرالية تهدد نظام الكرملين ليست كذلك".

وأضاف الموقع، "ينظر بوتين إلى الديمقراطيات بمزيج متناقض من الازدراء والخوف، فمن ناحية، يعتبرهم منحطين ومن ناحية أخرى، يشعر بالقلق من أنهم سوف يصيبون الشباب الروس بفردانيتهم. ومن هنا جاء تصميمه على عدم السماح للديمقراطية التعددية بأن تترسخ في أمة من أصل واحد، يتكلم جزء كبير من سكانها اللغة الروسية. إذا كان من الممكن تطبيق حكم القانون في إيربين، فلماذا لا يتم تطبيقه في إيركوتسك؟ إذا كان بإمكان الناس في أوديسا تذوق الحرية، فلماذا لا يشعر الناس في أومسك بالأمر عينه؟ ما إذا كان خوفه مبررًا بشكل جيد عندما يكافح الليبراليون الروس للحصول على دعم يزيد عن 20 في المائة، فهذا خارج عن الموضوع. الحقيقة هي أن بوتين وأعوانه يؤمنون بذلك ويتصرفون وفقًا لذلك".

وسألت الصحيفة، "هل التسوية ممكنة؟ ربما لم يكن الغرب يريد هذه الحرب لكن عتادها تغذيها. هل سيتعب قادتها من الصراع قبل أوكرانيا؟ حتى الآن، كانت مصالح الغرب متوافقة مع مصالح أوكرانيا. كلاهما يريد أن يحد من الاستبداد ومعاقبة العدوان. لكن لنفترض أن القوات الأوكرانية، المسلحة بنظام "هيمارس" الذي يوفره الناتو، اخترقت بحر آزوف، مما جعل من المستحيل على روسيا تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في إنشاء جسر بري إلى شبه جزيرة القرم. لنفترض أن الخطوط الأمامية باتت أقرب مما كانت عليه في بداية عام 2022. فهل يمكن للغرب في تلك المرحلة أن يدفع باتجاه صفقة، حتى تتدفق إمدادات الطاقة مرة أخرى؟"

وبحسب الصحيفة، "البعض يطالب بذلك على وجه التحديد. يشير وزير الخارجية الأميركية السابق هنري كيسنجر إلى أن الحرب جعلت مسألة علاقة أوكرانيا مع الناتو موضع نقاش: فالبلاد الآن، في الواقع، حليف غربي كامل. لذلك يقترح الاعتراف بهذه الحقيقة، والعودة إلى الخطوط الأمامية في شباط 2022، مع إجراء استفتاءات تحت إشراف دولي لتحديد مستقبل المناطق المتنازع عليها. في الواقع، على الرغم من ذلك، لا يمكن لأي من الجانبين التفكير في مثل هذه النتيجة. وحتى إذا كنت تعتقد أن الغرب يمكن أن يفرض سلامًا خسيسًا على أوكرانيا، فلن يوافق بوتين على ذلك".

ورأت الصحيفة إن "أهداف الحرب الأصلية لبوتين - تغيير النظام في كييف وسحب أوكرانيا إلى فلك روسيا، على غرار بيلاروسيا - قد فشلت في غضون أسابيع من الغزو. لكن، للتكرار، لا يحتاج إلى الفوز للبقاء في المنصب. فيمكنه تقديم أي شيء أقل من الهزيمة على أنه فوز. وقال بوب سيلي، نائب في حزب المحافظين البريطاني، إن كل نتيجة باستثناء انتصار أوكرانيا هي، في الواقع، انتصار روسي. إذا تجمدت الخطوط الأمامية، واستوعبت روسيا مقاطعاتها الجديدة إدارياً، يفوز بوتين. إذا تعب الغرب، ورفض إرسال الدروع والمدفعية والطائرات الحربية التي تحتاجها إلى أوكرانيا، يفوز بوتين. إذا اختارت الصين هذه اللحظة لمهاجمة تايوان، يفوز بوتين. إن الخيار الأقل سوءًا - وأقصر طريق للسلام - هو الضغط حتى هزيمة بوتين".

وأضافت الصحيفة، "هل يستطيع بوتين المحاصر الضغط على الزر النووي؟ سنكون حمقى إذا استبعدنا هذا الاحتمال، لكن من الصعب رؤية ما سيحققه. على أية حال، لماذا يجب أن تعمل أسلحة بوتين النووية بشكل أفضل من الأسلحة التقليدية؟ يُفترض أن لدى الغرب آليات منع: عملاء مزدوجون، أسلحة إلكترونية، أجهزة اعتراض فضائية. إن محاولة فاشلة، أو حتى تفجير الصواريخ في صوامعها، ستحكم على بوتين بالإعدام أو السجن مدى الحياة، تمامًا مثل الضربة الأولى الفعلية. لا توجد خيارات جيدة، لكن الخيار الأقل سوءًا هو الضغط من أجل هزيمة روسية كاملة".

وختمت الصحيفة، "إن لمخاوف بوتين وسيلة لتحقيق الذات. لقد دفعت أفعاله الناتو إلى أقصى حدوده وملأت أوكرانيا بالأسلحة الغربية. الآن، قد نشهد على محاولة الإطاحة بنظامه. قد يتم بعد ذلك قبول روسيا المهزومة في المجاملة الدولية باعتبارها روسيا الديمقراطية. من المضحك كيف تسير الامور".