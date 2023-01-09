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عربي-دولي

جنوح سفينة في قناة السويس ومحاولات لإعادة تعويمها

Lebanon 24
09-01-2023 | 02:56
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أفادت وسائل الإعلام المصرية، عن جنوح سفينة في قناة السويس، فيما تحاول القاطرات إعادة تعويمها،  بحسب "روسيا اليوم".

وقالت إن السفينة الجانحة تسمى "غلوري"، وتحاول الآن القاطرات إخراجها من الموقع التي جنحت فيه.
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كان العاملون في هيئة قناة السويس قد نجحوا في آذار 2021 في تعويم سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفن" في المجرى الملاحي للقناة، بعد 6 أيام من تسببها في اعتراض شريان المجرى الأهم عالميا.
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