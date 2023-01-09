انتقاماً لمقتل سليماني.. هل توجه طهران رسالة تحدٍ للغرب؟

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نقلت مراسم أقيمت في طهران الأسبوع الماضي بمناسبة الذكرى الثالثة لمقتل قاسم سليماني، القائد البارز في الحرس الثوري الإيراني، رسالة تحدٍ للغرب.وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "حاولت إيران بالفعل الانتقام لمقتل سليماني من خلال ما وصفه مسؤولون أميركيون بأنه مؤامرة للحرس الثوري الإيراني لقتل جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لدونالد ترامب. وتطالب ايران باعتقال أكثر من 150 من الأميركيين والبريطانيين "المشتبه بهم"، بمن فيهم ترامب، الذي أمر بضرب المسيرة. كما فرضت طهران عقوبات على مسؤولين غربيين، وبشكل غريب، على قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في مينويث هيل، شمال يوركشاير، التي تزعم أنها ساعدت في الضربة. ومن المتوقع أن تحذو المملكة المتحدة حذو الولايات المتحدة في تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية".وتابعت الصحيفة، "إن عمق الغضب والعداء الواضح الذي يشعر به النظام الإيراني بسبب مقتل سليماني ليس مفاجئًا تمامًا، لكن يجب أن يجعل الحكومات الغربية تتوقف للحظة. إنه يغذي تهديدًا متطورًا متعدد الجبهات للمصالح الأمنية الغربية، كما أنه يعكس هزيمة إستراتيجية ضخمة: فشل سياسة الاشتباك التي دامت عقوداً بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا وما يترتب على ذلك من ظهور الجمهورية الإسلامية كعدو عنيد. وتعود المشاعر الغاضبة هذه إلى الإطاحة بالشاه عام 1979، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة. وتنظر إسرائيل، وبدرجة أقل المملكة العربية السعودية، إلى إيران على أنها تهديد وجودي. ويعتبر دعمها للرئيس السوري بشار الأسد والمجموعات الشيعية المناهضة للغرب في لبنان واليمن والعراق كجزء يتوافق مع الأجزاء الأخرى".وأضافت الصحيفة، "تتفاقم خطورة المواجهة المفتوحة مع الغرب بسبب ثلاث قضايا متفجرة. الأولى هي الانهيار المتوقع للمحادثات الطويلة الأمد لحرمان إيران من قدرات صنع الأسلحة النووية، فإذا فشلت الدبلوماسية، فإن احتمال قيام إسرائيل بعمل عسكري أمر حقيقي.المصدر الثاني للتوتر الإضافي هو تزويد إيران بـ "طائرات كاميكازي بدون طيار" لروسيا لحربها في أوكرانيا. يوم الجمعة، فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على إيران في محاولة لكبح هذا التصعيد الخطير. ربما يكون أكثر ما يهدد الجميع، على الأقل من وجهة نظر الملالي، هو الدعم المزعزع للاستقرار ثقافيًا وأيديولوجيًا عبر العالم الغربي للنضال المستمر من أجل حقوق المرأة داخل إيران - ولإنهاء عمليات الإعدام والتعذيب والرقابة وقمع رجال الدين".وبحسب الصحيفة، هل كان انزلاق إيران إلى الاستبداد الداخلي أمرًا لا مفر منه؟ شجع الرئيسان المعتدلان محمد خاتمي وحسن روحاني الآمال في التقارب مع الغرب والسياسات الأكثر تقدمية في الداخل. ويعزى فشلهم في نهاية المطاف في جزء منه إلى عداء المتشددين والسيطرة المحافظة على المجلس النيابي. إذا أرادت إيران أن تتغير، فالإصلاحيون المحتملون يصرون بحق، على خامنئي أن يرحل. إن انزلاق النظام إلى اللاشرعية الخارجة عن القانون هو إرث خامنئي الرهيب. كذلك، هناك سلسلة من خيارات السياسة الخارجية السيئة، والتي تتمثل في إستراتيجيته "التوجه شرقًا" التي تفضل العلاقات مع روسيا والصين على الغرب. ومع ذلك، فقد ساهمت أخطاء السياسة والتهاون من قبل السياسيين في الغرب في الأزمة".وتابعت الصحيفة، "حاول الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما جاهدًا أن ينجّح العلاقة، وكانت النتيجة الاتفاق النووي لعام 2015. تراجعت السياسة الغربية أكثر مع ظهور دونالد ترامب. وبتشجيع من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني المتشدد، تراجع عن الاتفاق النووي في عام 2018. ترك قرار أوباما عدم التدخل مباشرة في الحرب الأهلية السورية الباب مفتوحًا للحرس الثوري الإيراني وحليفته روسيا. وبالمثل، فإن فشل الغرب في التعامل بجدية مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سمح للمتشددين في إيران بتنمية نفوذهم مع حزب الله وحماس. مع وضع إيران الآن كحليف رئيسي لروسيا في زمن الحرب، فإن احتمال اندماج خيوط الصراع المختلفة في مواجهة كبيرة أمر واضح. ومع ذلك، من المدهش أن هناك القليل من النقاش في الدول الغربية حول ما يجب القيام به. هل تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها لتغيير النظام في إيران؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل يخططون لمساعدة المتظاهرين؟"وختمت الصحيفة، "إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن إعادة التفكير مطلوبة بشكل عاجل بشأن أفضل السبل لإعادة بناء حوار بناء مع غالبية الإيرانيين الذين يرفضون قيادة بلادهم اليائسة وغير الشرعية بشكل متزايد - ويحلمون بمستقبل مزدهر وديمقراطي. ما هي بالضبط سياسة الغرب تجاه إيران؟هناك حاجة إلى بداية جديدة، قبل فوات الأوان".