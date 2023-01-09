تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

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أعلنت شركة الشحن "ليث إيجينسيز" على تويتر، الإثنين، أنه جرى تعويم السفينة "غلوري" التي جنحت في قناة السويس أثناء عبورها مع القافلة المتجهة جنوبا قرب مدينة القنطرة.وذكر رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب غلوري في الكيلومتر 38 العابرة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين، حيث يجرى العمل الآن على قطر السفينة العاطلة للكيلو متر 51 ترقيم القناة.ووجه ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام حركة الملاحة بالقناة، حيث انتظمت عملية دخول 26 سفينة من قافلة الجنوب، كما سيجري عبور قافلة الشمال بعد استئناف السفينة غلوري عبورها بالقناة بمساعدة قاطرات الهيئة.وأكد ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.