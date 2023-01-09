لماذا قال السيسي للمصريين: "بطلوا هري بقى!"؟

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر بحاجة إلى عمل أكبر في عام 2023، بسبب الأزمات التي يتعرض لها العالم.وأشار السيسي خلال خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي، اليوم الاثنين، إلى أن العمل الذي تم في 2022، يتطلب جهدا متضاعف لتنفيذه وتحقيقه في عام 2023، موضحا أن الظروف صعبة للغاية.وطالب الرئيس المصري من الجميع الاستماع إلى الحكومة قائلا: "نحن ندرك حجم التحدي أكثر من غيرنا"، مشيرا إلى أن البيانات والأرقام والحلول مطروحة من الدولة، وبالتالي أي اجتهاد من الآخرين غير مقهور وغير مرفوض ولكنه من الممكن أن يقوم بعمل بلبلة ويزعج المواطنين أكثر من الظروف تضغط على الناس".وأوضح السيسي: "هل مصر دخلت حروب أضاعت فيها الأموال، هل دخلنا في مغامرات أضعنا في الأموال، الظروف صعبة للغاية على العالم كله، ومصر تدفع ثمن الأزمات مثل جميع دول العالم".وضحك الرئيس المصري وقال تعبيره الشهير: "بطلوا هري بقى". (روسيا اليوم)