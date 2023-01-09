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الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" و"ميغ-29" ومروحية من طراز "مي-8"

Lebanon 24
09-01-2023 | 07:30
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني من طراز "سو-25" و"ميغ-29" ومروحية من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

جاء ذلك خلال الإفادة اليومية لسير الأعمال القتالية ليوم الاثنين، 9 يناير، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تابع تقرير الوزارة أن القوات المسلحة ألحقت اضرارا بنيران متراكمة ضد نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات سينكوفكا وكيسلوفكا وبيريستوفويه بمنطقة خاركوف ونوفوسيلسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية.
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كذلك فقد تم تصفية مجموعة تخريب واستطلاع معادية في منطقة خاركوف، وبلغت الخسائر غير القابلة للتعويض للقوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 50 جنديا، ومركبتي قتال مشاة وثلاث مركبات. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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