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أردوغان: لن نسمح بإعاقة إنجازات تركيا الدفاعية

Lebanon 24
09-01-2023 | 08:30
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حكومته لن تسمح بإعاقة إنجازات تركيا الدفاعية، كما حدث في الماضي.

وفي كلمة ألقاها، خلال حفل تسليم 6 مدافع من طراز "fırtına" (العاصفة) إلى قيادة القوات البرية، في ولاية صقاريا بغرب البلاد، أوضح أردوغان أن عدد الشركات التركية الناشطة في مجال الصناعات الدفاعية ارتفع من 56 عام 2002 إلى أكثر من ألفي شركة مع نهاية 2022.
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وأفاد بأن "حصة البحث والتطوير للصناعات الدفاعية في تركيا، زادت من 49 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار"، مضيفا: "لقد بدأنا بكل المشاريع بالصناعات الدفاعية، التي تقلل من اعتمادنا على الخارج في هذا المجال".

وكشف أردوغان أنه "الآن أصبح لدينا 7 شركات صناعات دفاعية تركية من بين أفضل 100 شركة في العالم بهذا المجال، ولدينا ميزانية توازي 75 مليار دولار للصناعات الدفاعية"، معلنا "أننا سنبدأ هذا العام، باستخدام أول غواصة مسلحة من دون إنسان موجهة في العالم، وهي غواصة "أناضول" محلية الصنع".

وقال: "من أذربيجان، إلى ليبيا، ومن الحرب على الإرهاب، إلى مناطق كثيرة حول العالم، تستخدم طائراتنا من دون طيار "بايبراكتار" (بيرقدار) بفعالية كبرى، وتساهم في تغيير المعادلات في الميدان". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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