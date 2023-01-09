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عربي-دولي
وزير إسرائيلي يهدد بتفكيك السلطة الفلسطينية
Lebanon 24
09-01-2023
|
09:00
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هدد وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار، بالعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية، إذا استمرت في تشجيع ما اسماه الإرهاب.
وقال زوهار: "السلطة الفلسطينية تعلم أن قتل اليهودي أمر جيد، وهناك تحريض من حماس في غزة، والقاسم المشترك بينهما هو تدمير إسرائيل".
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وأضاف "في مثل هذه الحالة، من الواضح أنه ستكون هناك تغييرات نحو الأسوأ".
ومضى مهددا "إذا وجدنا شخصا في السلطة سيتعاون من أجل ازدهار الجميع، فسيكون ذلك جيدا. لكن إذا استمروا في تشجيع الإرهاب والتحريض، فسيتعين علينا الاستعداد لسيناريو انهيار السلطة الفلسطينية". (سبوتنيك)
المصدر:
سبوتنيك
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