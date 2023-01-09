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عربي-دولي

لافروف يدعو وزير الخارجية الصيني الجديد لزيارة روسيا

Lebanon 24
09-01-2023 | 09:30
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دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره الصيني الجديد، تشين جانغ، إلى زيارة روسيا، مهنئا إياه على توليه منصبه.
وجاء في بيان عن الخارجية الروسية أن "سيرغي لافروف دعا وزير الخارجية الصيني تشين جانج لزيارة روسيا في وقت مناسب، كما هنأه على تعيينه وتمنى له التوفيق في عمله".
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وكانت الصين قد أعلنت عن تعيين سفيرها لدى واشنطن تشين غانغ وزيرا جديدا للخارجية، خلفا لوانغ يي الذي يشغل المنصب منذ عام 2013. (سبوتنيك) 
 
المصدر: سبوتنيك
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