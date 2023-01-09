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عربي-دولي
المعارضة الألمانية تنتقد توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
Lebanon 24
09-01-2023
|
11:30
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صرح الرئيس المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا تينو كروبالا، بأن تسليم الأسلحة إلى حكومة كييف ليس في مصلحة ألمانيا، فالحكومة تجر البلاد إلى الحرب بقراراتها الأخيرة.
وقال كروبالا: "في البداية مركبات قتال مشاة، والآن حتى أحدث دبابات القتال، الحكومة الألمانية تجر ألمانيا إلى الحرب مع روسيا، حزب الخضر هم المثيرون الأول للحرب".
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وتأتي تعليقات رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا، ردا على خطاب نائب مستشار الاقتصاد الألماني روبرت هابك، الذي قال إنه لا يستبعد إمكانية تسليم دبابات قتال ألمانية من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا.
وجاءت كلمات كروبالا في بيان حزب البديل من أجل ألمانيا في البوندستاغ، وأشار النائب أيضا إلى أن الأزمة في أوكرانيا ليست صراعا ألمانيا، ولا يمكن لأي التزامات تجاه الاتحاد الأوروبي أو الناتو إجبار ألمانيا على الانضمام إليه.
وأضاف زعيم الحزب: "إمدادات الأسلحة ليست في مصلحة ألمانيا، سيكون من مصلحة المواطنين الألمان وقف إمدادات الأسلحة واستعادة العلاقات الاقتصادية مع روسيا، السياسة الخارجية الموجهة نحو المصلحة تعني استخدام الدبلوماسية لتحقيق هدنة مبكرة عن طريق التفاوض". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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