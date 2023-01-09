Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تصمّم دفاعاً جديداً باستخدام القوة الفضائية

Lebanon 24
09-01-2023 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1027212-638088866333916673.jpg
Doc-P-1027212-638088866333916673.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت إسرائيل عن إنشاء قوة فضائية خاصة به، هدفها فحص كيفية استخدام الفضاء "لأغراض لا يمكن الكشف عنها".

 
وذكر موقع i24 news، أنه لا يُعرف عن هذه الهيئة سوى أنه سيقودها ضابط برتبة مقدم، وهدفها هو فحص "كيف يمكن لإسرائيل استخدام الفضاء لأغراض لا يمكن الكشف عنها"، بإطار سياسة التعتيم المفروضة على كافة الأمور الخاضعة للرقابة العسكرية الإسرائيلية.
Advertisement
 
وأفادت الموقع بأن المخطط العام لتطور البرنامج يتشابه بدرجة كبيرة مع برنامج الولايات المتحدة، التي أنشأت قوة فضائية خاصة بها في عام 2019. وكان برنامج الفضاء في السابق يقع ضمن اختصاص السلاح الجوي، كالذراع الجوي والفضائي، مشيراً إلى أن "إسرائيل كانت قوة فضائية لأكثر من 30 عاما، حيث أطلقت أول قمر صناعي لها في عام 1988، وأكثر من ذلك بكثير منذ ذلك الحين".
 
وأضاف: "سيكون مستقبل إسرائيل معرّضاً لمزيد من التهديدات المحمولة في الفضاء على نحو أكبر، مقارنة مع الفترة الماضية. مما يعني أنه لم يعد من الممكن إهمال تقنيات الفضاء من قبل القوات الجوية أو نقلها إلى جناح البحث والتطوير التابع لوزارة الدفاع MAPAT. بدلا من ذلك، يجب بلورة سياسة دفاع فضائي منفصلة - وهذا يعني وجود هيكل قيادة جديد مؤهل للاستثمار بمجال الفضاء".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2023-01-09
18:00 | 2023-01-09
17:05 | 2023-01-09
16:59 | 2023-01-09
16:49 | 2023-01-09
16:31 | 2023-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website