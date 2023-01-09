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عربي-دولي

إعلان سعودي بشأن الحج هذا العام.. ماذا عن القيود؟

Lebanon 24
09-01-2023 | 13:30
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أعلنت السعودية أنها لن تفرض قيوداً على أعمار الحجيج هذا العام، وعودة أعدادهم إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.


وخلال افتتاح إكسبو الحج 2023، قال وزير الحجّ والعمرة توفيق الربيعة: "أزف اليوم لكم بشرى، أعداد الحجّاج في موسم عام 1444 هجرية، ستعود كما كانت قبل جائحة كورونا، من دون شروط على العمر".
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وكانت قد سمحت السلطات السعودية، العام الماضي، لمليون حاج، بينهم  850 ألفًا من الخارج، بالمشاركة في المناسك، وهو عدد أكبر بكثير من موسمي مرحلة القيود المرتبطة بجائحة كورونا حين شارك في المناسك 60 ألفا في 2021، وبضعة آلاف فقط في 2020.
المصدر: الحرة
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