كييف طلبت.. هل تعيد جورجيا منظومات "بوك"؟

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أشار القائم بأعمال أوكرانيا في جورجيا، أندري كاسيانوف، إلى ان كييف طلبت من تبليسي إعادة منظومات "بوك" التي تم تسليمها إليها في عام 2008، لكن السلطات الجورجية رفضت هذا الطلب.وقال القائم بأعمال أوكرانيا في تبليسي إن كييف توجه طلبات باستمرار إلى جميع الشركاء الدوليين، بما في ذلك جورجيا، فيما يتعلق بتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة، بحسب مقال نشرته الصحيفة الأوكرانية "الحقيقة الأوروبية".وأضاف أن كييف توجهت بطلب لتبليسي على وجه الخصوص بتسليمها منظومات الدفاع الجوي "بوك"، التي نقلتها أوكرانيا إلى جورجيا خلال حرب عام 2008 بين جورجيا وروسيا.ووفقاً للصحيفة الاوكرانية، فقد طلبت أوكرانيا أيضا من جورجيا أنظمة "جافلين" المضادة للدبابات التي نقلتها الولايات المتحدة إليها.وقال كاسيانوف إن جورجيا رفضت بشكل قاطع تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.