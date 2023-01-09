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عربي-دولي

بن غفير يهاجم غانتس: تراجع!

Lebanon 24
09-01-2023 | 15:30
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هاجم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء اليوم، وزير الدفاع السابق بيني غانتس. وقال إنه "يتجاوز خطاً أحمر، ويحاول إثارة جماهير اليسار المتطرف".


وأضاف بن غفير: "من المؤسف للغاية أن شخصاً تحدثت حملته الانتخابية بأكملها عن الدولة ويسمى حزبه "معسكر الدولة"، ثم يدعو إلى التصرف بشكل مخالف للقانون ومخالف لقواعد الديمقراطية". وتابع: "غانتس..عليك التراجع، لا تحاول تأجيج الوضع".
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وكان غانتس قد حذر اليوم الاثنين، من نشوب حرب أهلية إسرائيلية.
المصدر: روسيا اليوم
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