بسبب التأشيرة.. هل يتمّ ترحيل بولسونارو من الولايات المتحدة؟

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حذرت الخارجية الأميركية من إمكانية ترحيل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في ظروف معينة، متعلقة بالتأشيرة التي دخل بها الأراضي الأميركية.وكان بولسونارو قد وصل إلى ولاية فلوريدا الأميركية قبل يومين من انتهاء موعد صلاحياته كرئيس البرازيل رسمياً.وتشير التقارير الإعلامية إلى أن بولسونارو دخل الولايات المتحدة بتأشيرة من نوع A، وهو ما يستخدمه الدبلوماسيون ورؤساء الدول.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الشخص الذي دخل الولايات المتحدة بهذه التأشيرة يجب أن يغادر البلاد خلال 30 يوماً أو تقديم طلب لتغيير صفته في حال انتهاء صلاحياته الرسمية.وتابع: "إن لم يكن لدى الشخص أساس للتواجد في الولايات المتحدة، فهو خاضع للترحيل من قبل وزارة الأمن الداخلي".