واشنطن "لا تستبعد أي خيارات" لمنع التعاون بين روسيا وإيران

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أعلنت الخارجية الأميركية أن واشنطن ستتخذ كل الوسائل المتوفرة لديها لمنع التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في معرض حديثه عن إمكانية فرض عقوبات إضافية ضد إيران بسبب تعاونها مع روسيا، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن واشنطن "لا تستبعد أي خيارات".وأضاف أن واشنطن تعتزم "اتخاذ كافة الإجراءات" لمنع إيران من توريد المنتجات العسكرية لروسيا.وأشار إلى أن "بين روسيا وإيران علاقات شراكة وثيقة في المجال الأمني والمجال العسكري"، مضيفاً أن "إيران أصبحت أهم مورد للمساعدات العسكرية الضرورية لروسيا، ولكن روسيا أيضا بدأت بتزويد إيران بالمساعدات في المجال الأمني".وتابع: "بنحن ندرس كافة الوسائل وكافة الصلاحيات وكافة القوانين ذات الشأن لمحاسبة المسؤولين عن ذلك".