Advertisement

عربي-دولي

واشنطن "لا تستبعد أي خيارات" لمنع التعاون بين روسيا وإيران

Lebanon 24
09-01-2023 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1027270-638089049564605119.jpg
Doc-P-1027270-638089049564605119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الخارجية الأميركية أن واشنطن ستتخذ كل الوسائل المتوفرة لديها لمنع التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران.


وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في معرض حديثه عن إمكانية فرض عقوبات إضافية ضد إيران بسبب تعاونها مع روسيا، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن واشنطن "لا تستبعد أي خيارات".
Advertisement


وأضاف أن واشنطن تعتزم "اتخاذ كافة الإجراءات" لمنع إيران من توريد المنتجات العسكرية لروسيا.


وأشار إلى أن "بين روسيا وإيران علاقات شراكة وثيقة في المجال الأمني والمجال العسكري"، مضيفاً أن "إيران أصبحت أهم مورد للمساعدات العسكرية الضرورية لروسيا، ولكن روسيا أيضا بدأت بتزويد إيران بالمساعدات في المجال الأمني".


وتابع: "بنحن ندرس كافة الوسائل وكافة الصلاحيات وكافة القوانين ذات الشأن لمحاسبة المسؤولين عن ذلك".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2023-01-09
18:00 | 2023-01-09
17:05 | 2023-01-09
16:49 | 2023-01-09
16:31 | 2023-01-09
16:28 | 2023-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website