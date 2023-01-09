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انفجار داخل قاعدة لجيش الاحتلال شمال الضفة الغربية المحتلة

Lebanon 24
09-01-2023 | 16:49
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نقلت "روسيا اليوم" عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم اعلانها وقوع انفجار داخل قاعدة للجيش بشمال الضفة الغربية المحتلة في جنين.

وتحدثت إذاعة العدو عن انهيار جدران غرف القاعدة جراء الانفجار، في حين أنها أشارت إلى أنه لم يجرِ تسجيل إصابات.
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