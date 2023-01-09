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عربي-دولي

روسيا تنفي نيتها إعلان تعبئة عسكرية جديدة

Lebanon 24
09-01-2023 | 17:05
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نفى الكرملين أمس توجهه لإعلان تعبئة عامة جديدة للحرب بأوكرانيا، مؤكداً أن الجيش الروسي لا يحتاج لدعم إضافي رغم إرسال الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا المزيد من العتاد لكييف.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن شحنات الأسلحة والمدرعات الغربية لن تغير ميزان القوى على الأرض ولن تفعل سوى إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني.
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ومع استمرار المعارك الطاحنة بدونيتسك خصوصاً حول مدينتي سوليدار وباخموت، تحدثت الدفاع الروسية عن تقدم وحداتها الهجومية بالقرب من منطقة أوغليدار، مؤكدة سيطرتها على بلدة باخموتسكويه، الواقعة شمال شرقي باخموت.
في غضون ذلك، كشفت الاستخبارات البريطانية أن روسيا استخدمت بشكل شبه مؤكد منذ حزيران الماضي الطائرة المتطورة "سو-57 فيلون" للقيام بمهام مقصورة على التحليق فوق أراضي روسيا وإطلاق صواريخ بعيدة المدى على أوكرانيا. وأضافت أن هذه الطائرة تنتمي للجيل الخامس الأسرع من الصوت، وتستخدم تقنيات التخفي وإلكترونيات طيران متقدمة.

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