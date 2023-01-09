خامنئي يقرّ بالأزمة الاقتصادية ويخوّن المحتجّين

اكتسبت التظاهرات في إيران زخماً جديداً مع مطلع العام الحالي، في حين بدا أن المرشد الإيراني علي خامنئي يبرّر سياسة الإعدامات عبر تخوين المحتجين، مُقراً في الوقت نفسه بوجود أزمة اقتصادية.

شهدت المدن الإيرانية، في اليومين الأخيرين، أكبر تظاهرات شعبية منذ شهر، وفقا لتقرير لمعهد دراسة الحرب ومقرّه واشنطن، في الذكرى السنوية لإسقاط الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية قبل 3 أعوام، واحتجاجاً على مواصلة السلطات سياسة إعدام متظاهرين.

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وللمرة الأولى منذ اندلاع تظاهرات الحراك الشعبي المطالب بالتغيير، والتي تقترب من إتمام شهرها الرابع، اعترف المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه وفدا من مدينة قم أمس، بمعاناة الإيرانيين من أزمة معيشية، لكنه اعتبر الاحتجاجات خيانة يجب التعامل معها بشكل جاد.

وقال خامنئي: "لدينا مشاكل اقتصادية ومعيشية، لكن هل يمكن حل المشكلة بحرق حاويات القمامة؟ وهل ستحل المشاكل بالنزول للشارع وأعمال الشغب؟"

وتابع أن المحتجين لم يكن هدفهم القضاء على نقاط الضعف في البلاد، بل كان هدفهم تدمير نقاط القوة".

وفي دفاع ضمني عن سياسة الإعدامات، قال خامنئي: "أيادي العدو الأجنبي ظهرت خلال أعمال الشغب الأخيرة. لقد تدخّل الأميركيون والأوروبيون، وكل دولة أوروبية كانت متورطة في هذا الأمر بطريقة أو بأخرى وبشكل غير سري".

وأضاف: "حسناً، هذه خيانة بالطبع، والمؤسسات المسؤولة يجب أن تتعامل بشكل جاد وعادل مع الخيانة".



