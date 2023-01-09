لحظات رعب.. باب طائرة ينفتح فجأة في الجو شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة روسية، أمس الاثنين، بعدما انفتح باب خلفي في المركبة الجوية، مما أدى إلى تطاير الأمتعة والقبعات، بسبب الريح القوية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطائرة التي كان على متنها 25 راكبا، واجهت هذه المشكلة، بينما كانت تقلع من أبرد منطقة في العالم.

Terrifying moment #plane door OPENS during #Russian flight, sending passengers' hats flying into void pic.twitter.com/Abb2Od7E9X — Videos_gen (@Videos_gen) January 9, 2023 Advertisement

والمعروف علميا هو أن باب الطائرة لا يمكن أن ينفتح عندما تكون في حالة تحليق، بسبب عامل الضغط، لكن يبدو أن الطائرة الروسية كانت في علو منخفض، لأنها أقلعت بالكاد ولم تصل ارتفاعا كبيرا.

وأظهر مقطع فيديو، حالة من الفوضى في الطائرة المسماة "إيرو أنتونوف"، بعدما أقلعت من مطار مدينة ماغان في منطقة ياقوتيسك، شرقي سيبيريا، حيث تبلغ الحرارة 41 تحت الصفر.

والباب الذي انفتح خلال التحليق، يجري استخدامه في العادة بغرض الشحن، في حين يفترض أن يقوم الطاقم بإغلاقه على نحو محكم.

وسارع ربان الطائرة إلى الهبوط بشكل اضطراري، من دون أن يصاب أي راكب بأذى، رغم البرودة الكبيرة الناجمة عن انفتاح الباب.

وذكرت "ديلي ميل" أن السلطات الروسية ستجري تحقيقا بشأن الواقعة، لمعرفة السبب، فيما كاد انفتاح الباب أن يؤدي إلى كارثة إنسانية. (سكاي نيوز)