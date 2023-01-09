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عربي-دولي

لحظات رعب.. باب طائرة ينفتح فجأة في الجو شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Lebanon 24
09-01-2023 | 23:00
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لحظات رعب عاشها ركاب طائرة روسية، أمس الاثنين، بعدما انفتح باب خلفي في المركبة الجوية، مما أدى إلى تطاير الأمتعة والقبعات، بسبب الريح القوية.

 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطائرة التي كان على متنها 25 راكبا، واجهت هذه المشكلة، بينما كانت تقلع من أبرد منطقة في العالم.

 

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والمعروف علميا هو أن باب الطائرة لا يمكن أن ينفتح عندما تكون في حالة تحليق، بسبب عامل الضغط، لكن يبدو أن الطائرة الروسية كانت في علو منخفض، لأنها أقلعت بالكاد ولم تصل ارتفاعا كبيرا.

 

وأظهر مقطع فيديو، حالة من الفوضى في الطائرة المسماة "إيرو أنتونوف"، بعدما أقلعت من مطار مدينة ماغان في منطقة ياقوتيسك، شرقي سيبيريا، حيث تبلغ الحرارة 41 تحت الصفر.

 

والباب الذي انفتح خلال التحليق، يجري استخدامه في العادة بغرض الشحن، في حين يفترض أن يقوم الطاقم بإغلاقه على نحو محكم.

 

وسارع ربان الطائرة إلى الهبوط بشكل اضطراري، من دون أن يصاب أي راكب بأذى، رغم البرودة الكبيرة الناجمة عن انفتاح الباب.

 

وذكرت "ديلي ميل" أن السلطات الروسية ستجري تحقيقا بشأن الواقعة، لمعرفة السبب، فيما كاد انفتاح الباب أن يؤدي إلى كارثة إنسانية. (سكاي نيوز)

 

 

 

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