مصادر سورية تنفي عقد اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا غداً

نفت وسائل إعلام محلية سورية تقارير تحدثت عن لقاء وزاري مرتقب يجمع وزراء خارجية سورية وروسيا وتركيا في موسكو هذا الأسبوع.



ونقلت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من السلطات في دمشق، عن مصادر وصفتها بالمتابعة أنه "لا توجد حتى الآن مواعيد محددة لعقد لقاء بين وزيري خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو والسوري فيصل المقداد"، معتبرة ان "كل ما ينشر حتى الآن لا أساس له من الصحة".

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