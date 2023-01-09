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عربي-دولي

مصادر سورية تنفي عقد اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا غداً

Lebanon 24
09-01-2023 | 19:30
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نفت وسائل إعلام محلية سورية تقارير تحدثت عن لقاء وزاري مرتقب يجمع وزراء خارجية سورية وروسيا وتركيا في موسكو هذا الأسبوع.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من السلطات في دمشق، عن مصادر وصفتها بالمتابعة أنه "لا توجد حتى الآن مواعيد محددة لعقد لقاء بين وزيري خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو والسوري فيصل المقداد"، معتبرة ان "كل ما ينشر حتى الآن لا أساس له من الصحة".
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وأشارت إلى أن "الأمر مرتبط بسير عمل اللجان المختصة التي تم تشكيلها عقب اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء دفاع سورية وروسيا وتركيا في موسكو نهاية الشهر الفائت، والتي تهدف لمتابعة ضمان حسن تنفيذ ومتابعة ما جرى الاتفاق عليه خلال اللقاء".

وكان وزير الخارجية التركي تحدث عن احتمال عقد الاجتماع في النصف الثاني من الشهر الجاري، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قبل ايام: "إن تركيا ستواصل مسار اللقاءات مع الدولة السورية، من أجل مصالحها ومصالح الشعب السوري وسلامته"، مشيرا إلى أن "الخطوات الملموسة التي سيتم الإقدام عليها، هي التي ستحدد سير هذا المسار لاحقاً".
ويأتي النفي بعد تقرير لصحيفة عربية أن وزيري الخارجية التركي والسوري سيجتمعان بحضور نظيرهما الروسي سيرغي لافروف في موسكو يوم غد الأربعاء.
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