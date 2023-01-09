تصل لـ 10 ملايين دولار.. مكافأة مالية أميركية لقاء معلومات عن ممولين لحزب الله من هما؟ (صورة)

أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل لعشرة ملايين دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات عن اثنين من ممولي حزب الله في لبنان.

وطالب برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية كل من لديه معلومات عن أنشطة "علي سعادة" و "إبراهيم طاهر" المصنفين كإرهابيين دوليين وعن شركاتهما وزملائهما، بإرسال هذه المعلومات عبر أرقام البرنامج.

ماذا تعرف عن الممولين لحزب الله علي سعادة وإبراهم طاهر المصنفين كإرهابيين دوليين وعن شركاتهما وزملائهما؟

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أرسل معلوماتك إلينا! قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة. pic.twitter.com/d9Kfr2tDHz — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) January 9, 2023

وقبل أشهر أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تقديم 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن ممولين لحزب الله.

وأوضح حساب "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة عبر تويتر، تقديم المكافأة لكل من يدلي بمعلومات عن حسيب حدوان وعلي الشاعر.

كما أضافت أن حسيب حدوان وعلي الشاعر هما مسؤولان عن جمع الأموال لحزب الله في الخارج، مشيرة إلى أن حدوان مسؤول كبير بالأمانة العامة للحزب.

وقالت إن علي الشاعر مدير مكتب حسيب حدوان في الأمانة العامة لحزب الله.

يشار إلى أن الخارجية الأميركية كانت أعلنت سابقاً، عن مكافآت مالية مماثلة دولار لمن يدلي بمعلومات عن عناصر من الحزب أسهموا في تهريب أموال. (العربية)