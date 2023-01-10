هجمات جديدة وأكثر شدة: سوليدار.. "أحدث معركة" في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الإثنين، ان قواته تصمد أمام "هجمات جديدة وأكثر شدة" على سوليدار قرب مدينة باخموت شرقي البلاد، التي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ أشهر.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي: "أشكر جميع جنودنا الذين يحمون باخموت وجميع المقاتلين في سوليدار الذين يصمدون أمام هجمات الغزاة الجديدة والأكثر شدة".

وأضاف: "بفضل صمود جنودنا هناك في سوليدار، كسبنا وقتا إضافيا لأوكرانيا. كل شيء دمر تماما. كل أرض سوليدار مغطاة بجثث الغزاة وتشويهات خلفتها الانفجارات".

وتقع سوليدار في منطقة دونيتسك على مسافة حوالى 15 كيلومترا من مدينة باخموت، التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب 70 ألف نسمة وأصبحت الآن مركزا للقتال.

وفي وقت سابق أمس الإثنين، أعلنت القوات الأوكرانية أنها صدت محاولة للسيطرة على سوليدار، لكن القتال استؤنف.

وقالت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على "تلغرام": "بعد محاولة فاشلة للعدو للسيطرة على سوليدار، أعاد الروس تجميع صفوفهم واستعادوا القوى البشرية ونقلوا وحدات هجومية إضافية وغيروا التكتيكات وبدأوا الاعتداءات".

وأضافت: "حاليا، نشر العدو عددا كبيرا من الوحدات الهجومية المؤلفة من أفضل احتياطيي مجموعة فاغنر. إنهم حرفيا يطأون على جثث جنودهم".

وعلى صعيد منفصل، قال مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين على وسائل التواصل الاجتماعي، إن وحدات من فاغنر "حصرا" اقتحمت سوليدار. (سكاي نيوز)