الرئيس المكسيكي يوجه "كلمات محرجة" لبايدن.. وهكذا رد الأخير عليه

طالب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور نظيره الأميركي جو بايدن بأن تنهي الولايات المتحدة "ازدراءها" لأميركا اللاتينية، وذلك في مستهل قمة ثنائية في مكسيكو سيتي انعقدت أمس الإثنين.

وقال لوبيز أوبرادور أمام الصحفيين مخاطبا بايدن: "حان الوقت لإنهاء هذا النسيان، هذا التخلي، هذا الازدراء لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي يتعارض وسياسة حسن الجوار التي أطلقها عملاق الحرية الرئيس (الأميركي الراحل) فرانكلين روزفلت".

وأضاف: "أيها الرئيس بايدن، بيدكم المفتاح لفتح العلاقات وتحسينها بشكل كبير بين كل دول القارة الأميركية".

كيف رد بايدن؟

حاول الرئيس الأميركي الدفاع عن سياسة بلاده، ردا على تصريحات نظيره المكسيكي، فقال: "فقط خلال السنوات الـ15 الماضية أنفقنا مليارات الدولارات في نصف الكرة الأرضية الغربي، عشرات مليارات الدولارات".

وأضاف: "الولايات المتحدة تقدم مساعدات خارجية أكثر من كل الدول الأخرى مجتمعة، ولسوء الحظ فإن مسؤوليتنا لا تقف عند حدود نصف الكرة الأرضية الغربي، إذ تشمل وسط أوروبا وآسيا وإفريقيا وجنوب شرق آسيا".

ويزور بايدن المكسيك لحضور قمة "الأصدقاء الثلاثة"، التي سينضم إليها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وهذه أول زيارة رسمية لبايدن إلى المكسيك بعد نحو عامين على توليه منصبه. (سكاي نيوز)