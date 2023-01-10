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عربي-دولي

"حرب الكوليرا".. هل تفشى الوباء في مدينة أوديسا الأوكرانية؟

Lebanon 24
10-01-2023 | 01:00
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أكدت وسائل إعلام أوكرانية رسمية، اليوم الثلاثاء، ان أنباء تفشي الكوليرا في مدينة أوديسا جنوبي البلاد "غير صحيحة".

 

وكانت وكالة الأنباء الأوكرانية ترد على معلومات تناقلتها قناة "تلغرام" روسية، قالت فيها إن سكان المدينة الساحلية تلقوا منشورا تحذيريا من الكوليرا في صناديق بريدهم، أرسلته شركة خاصة.

 

وحسب المنشور المزعوم، طالبت الشركة المرسلة السكان بتوخي أقصى قدر من اليقظة والحذر، مع إجراءات احترازية ورقم هاتف للاتصال به في حال ظهور أعراض المرض.

 

لكن الوكالة قالت إن "المعلومات حول التفشي المزعوم للكوليرا مزيفة"، متهمة "آلة الدعاية الروسية ببث الأكاذيب"، رغم أن الشركة المرسلة لها وجود فعلي.

 

وفي تصريح لوكالة الأنباء الأوكرانية، أكد مدير الشركة وجودها، لكنه نفى توزيع أي منشورات عن الكوليرا.

 

من جهة أخرى، نفى مركز صحي حكومي في أوديسا المعلومات حول انتشار المرض، وقال إنها "لا تتوافق مع الواقع. لم تسجل أي حالات كوليرا". (سكاي نيوز)

 

 

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