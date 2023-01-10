لأول مرّة.. الخطوط الجوية البريطانية تسمح لطاقمها بارتداء الحجاب





وتتطلع الخطوط الجوية البريطانية إلى "نقل شركة الطيران إلى فصلها التالي" من خلال تغيير الزي الرسمي لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عاما، وهو الزي الأحمر والأزرق الكلاسيكي المعروف. أعلنت الخطوط الجوية البريطانية للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً، عن أزياء جديدة لطاقم طائراتها تشمل ارتداء الجمبسوت، مع خيار ارتداء الحجاب.وتتطلع الخطوط الجوية البريطانية إلى "نقل شركة الطيران إلى فصلها التالي" من خلال تغيير الزي الرسمي لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عاما، وهو الزي الأحمر والأزرق الكلاسيكي المعروف.

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وأشرف على مشروع الأزياء الجديدة مصمم الأزياء البريطاني أوزوالد بواتينغ، وكان من بين التصميمات خيار السترة والحجاب للمضيفات اللاتي يفضلن ارتداءها في الطائرة.



كما وسيرتدي الرجال بدلة مكونة من 3 قطع مع بنطلون عادي أو ضيق، بينما يمكن للنساء الاختيار بين التنورة والفستان والبنطلون.



وأكدت الخطوط الجوية البريطانية أن المصمم كان حريصا على تصميم "مجموعة أصلية حقا، مستوحاة من شركة الطيران وموظفيها ومن فن الطيران". (روسيا اليوم)