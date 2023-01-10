14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سفينة روسية تقلق أميركا... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
10-01-2023
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وسط توتر الأوضاع بين واشنطن وموسكو على وقع التطورات الأخيرة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، زادت سفينة تجارية روسية الطين بلة.
فقد كشف مسؤول أميركي رفيع، عن أن سفينة تجارية روسية زُعم أن مالكها حمل أسلحة للكرملين، قد أوقفت جهاز الإرسال والاستقبال الشهر الماضي، قبل أن ترسو خلسة في أكبر قاعدة بحرية في جنوب إفريقيا، حيث قامت بتسليم وتحميل شحنات مجهولة.
Advertisement
وأضاف أن جنوب إفريقيا رفضت الإفصاح عن حمولة السفينة أو ما حملته في قاعدة سيمون تاون البحرية، في تصريح له رافضا الكشف عن اسمه لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
كما تابع أن السلطات العسكرية الجنوب إفريقية تجاهلت مخاوف الولايات المتحدة.
وجاء عى لسان وزير دفاعها أن واشنطن تهدد إفريقيا، وليس جنوب إفريقيا فقط، لامتلاك أي شيء يحمل رائحة روسيا، وفق التقرير.
كما ذكر أن الشركة المالكة لسفينة "ليدي آر" لم ترد على رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى العناوين المدرجة عبر الإنترنت للحصول على تعليق.
يذكر أن المسؤول الرفيع كان أعرب عن قلق بلاده من الدعم الذي قدمته القوات المسلحة الجنوب أفريقية لـ"ليدي آر"، بما في ذلك السماح لها بدخول القاعدة البحرية ونقل البضائع أثناء إيقاف نظام التعرف الآلي الخاص بها.
وذكرت الصحيفة أن خدمات تتبع السفن كشفت أن "ليدي آر" أوقفت أجهزة الإرسال والاستقبال الآلية الخاصة بها، والتي تنقل هوية السفينة وموقعها إلى السفن والسلطات البحرية الأخرى.
كما أفاد شهود عيان الصحيفة أن زورقي قطر بحريين من جنوب إفريقيا ساعدا السفينة على الرسو في قاعدة سايمونز تاون بالقرب من كيب تاون.
خارطة نفوذ بين الدول الكبرى في القارة
وأكدت مصادر للصحيفة أن السفينة كانت تحمل ذخائر من روسيا إلى جنوب إفريقيا، لكن لم تعرف طبيعة الشحنة التي حملتها من قاعدة سايمونز البحرية.
يشار إلى أن هذه ليست أول حادثة، فقد واجهت حكومة جنوب إفريقيا انتقادات في تشرين الأول من العام الماضي، لامتناعها عن رفض دخول يخت عملاق فخم مرتبط بأحد أثرياء السلطة الروس مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، إلى المياه الإقليمية.(الحدث)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة من المصارف بشأن سحب الدولار.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة من المصارف بشأن سحب الدولار.. ما هي؟
14:50 | 2023-01-09
09/01/2023 02:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف عن "صيرفة".. إليكم ما فعله مصرف لبنان
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف عن "صيرفة".. إليكم ما فعله مصرف لبنان
15:04 | 2023-01-09
09/01/2023 03:04:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة أصابته... ما قصّة الشيخ الذي رتّل القرآن في عزاء نجل جورج وسوف؟ (فيديو)
Lebanon 24
مأساة أصابته... ما قصّة الشيخ الذي رتّل القرآن في عزاء نجل جورج وسوف؟ (فيديو)
05:46 | 2023-01-10
10/01/2023 05:46:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خُطّة لمصرف لبنان بشأن الدّولار و"صيرفة".. ما الذي سعى إليهِ قبل أيّام؟
Lebanon 24
خُطّة لمصرف لبنان بشأن الدّولار و"صيرفة".. ما الذي سعى إليهِ قبل أيّام؟
03:00 | 2023-01-10
10/01/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات رعب.. باب طائرة ينفتح فجأة في الجو شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
لحظات رعب.. باب طائرة ينفتح فجأة في الجو شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
23:00 | 2023-01-09
09/01/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:30 | 2023-01-10
بشأن وفيات "كورونا" في الصين.... صور الأقمار الصناعية تكشف الحقيقة
12:00 | 2023-01-10
أزمة الطاقة في دولة عربيّة فاقمت العنف والدّعارة.. دراسة تكشف المفاجآت!
11:30 | 2023-01-10
"الكنيست" الإسرائيلي يصوّت على قانون يخصّ المستوطنات.. ماذا فيه؟
11:00 | 2023-01-10
البصل أغلى من اللحم في هذا البلد!
10:30 | 2023-01-10
أرمينيا ترفض استضافة مناورات في إطار تحالفٍ عسكري تقوده روسيا
10:06 | 2023-01-10
كتاب الأمير هاري... ماذا يكشف؟
فيديو
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
10/01/2023 19:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
10/01/2023 19:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
10/01/2023 19:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact