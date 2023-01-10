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عربي-دولي

إنذار بوجود قنبلة على متنها.. هبوط اضطراري لطائرة روسية في الهند

Lebanon 24
10-01-2023 | 01:36
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هبطت طائرة تابعة لشركة "أزور إير" الروسية على متنها 244 شخصا، بشكل طارئ في قاعدة عسكرية في الهند بسبب إنذار بوجود قنبلة، وفق ما أفادت به السلطات اليوم الثلاثاء.
 
وحطّت الطائرة القادمة من موسكو والمتّجهة إلى غوا في جنوب غرب الهند، وعلى متنها 236 راكباً وطاقم مؤلف من ثمانية أفراد، في قاعدة جامناغار في ولاية غوجارات في وقت متأخر الإثنين.
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وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الرحلة غيّرت مسارها بعد أن تلقت شركة "أزور إير" بريدا إلكترونيا يعلمها بوجود قنبلة على متن الطائرة. وأعلنت السفارة الروسية لدى الهند أن السلطات الهندية أبلغتها بالأمر.
 

وكتبت السفارة الروسية في تغريدة صباحا، أن "جميع الأشخاص على متن الطائرة بأمان. تقوم السلطات بتفتيش معمق للطائرة".
 

وأكدت شرطة الولاية لوكالة "فرانس برس" أن وحدة مكافحة الإرهاب تفتش الطائرة وأمتعة الركاب.
 
 
وقال مسؤول في شرطة جامناغار بريمسوخو دولو للوكالة إنه "لم يتم العثور على أي شيء مشبوه حتى الآن". (الوكالة الوطنية)
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