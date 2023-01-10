رئيس سابق يدخل المستشفى (صورة)

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أكد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو دخوله المستشفى في أورلاندو، في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة، بسبب "انسداد" معوي.وقال: "أمس، تعرضت لانسداد جديد". ونشر صورة على تويتر من سريره في المستشفى، شاكراً أنصاره على "صلواتهم وتمنياتهم له بالشفاء العاجل".يشار إلى أن بولسونارو عانى من مشاكل في البطن منذ تعرضه للطعن في الأمعاء في أيلول 2018 أثناء جولة له في خضم حملة الانتخابات الرئاسية، على يدّ شخص. (العربية)