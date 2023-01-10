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عربي-دولي

رئيس سابق يدخل المستشفى (صورة)

Lebanon 24
10-01-2023 | 05:06
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أكد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو دخوله المستشفى في أورلاندو، في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة، بسبب "انسداد" معوي.

وقال: "أمس، تعرضت لانسداد جديد". ونشر صورة على تويتر من سريره في المستشفى، شاكراً أنصاره على "صلواتهم وتمنياتهم له بالشفاء العاجل".
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يشار إلى أن بولسونارو عانى من مشاكل في البطن منذ تعرضه للطعن في الأمعاء في أيلول 2018 أثناء جولة له في خضم حملة الانتخابات الرئاسية، على يدّ شخص. (العربية)
 
 
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