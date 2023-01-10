Advertisement

عربي-دولي

البصل أغلى من اللحم في هذا البلد!

Lebanon 24
10-01-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1027424-638089511589173735.jpg
Doc-P-1027424-638089511589173735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دفع ارتفاع أسعار البصل في الفلبين السلطات الزراعية للإعلان عن حاجة البلاد لاستيراد حوالي 22000 طن بحلول شهر آذار، لزيادة الإمدادات المحلية المتضائلة ووقف ارتفاع التكاليف.

ويتمّ بيع البصل الأحمر والأبيض في الفلبين بـ600 بيزو (10.88 دولارا) للكيلوغرام، أيّ 3 أضعاف سعر الدجاج و25 بالمئة إلى 50 بالمئة أغلى من لحم الخنزير أو لحم البقر. (سكاي نيوز)
Advertisement

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2023-01-10
12:00 | 2023-01-10
11:30 | 2023-01-10
10:30 | 2023-01-10
10:06 | 2023-01-10
10:00 | 2023-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website