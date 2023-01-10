البصل أغلى من اللحم في هذا البلد!

دفع ارتفاع أسعار البصل في الفلبين السلطات الزراعية للإعلان عن حاجة البلاد لاستيراد حوالي 22000 طن بحلول شهر آذار، لزيادة الإمدادات المحلية المتضائلة ووقف ارتفاع التكاليف.



ويتمّ بيع البصل الأحمر والأبيض في الفلبين بـ600 بيزو (10.88 دولارا) للكيلوغرام، أيّ 3 أضعاف سعر الدجاج و25 بالمئة إلى 50 بالمئة أغلى من لحم الخنزير أو لحم البقر. (سكاي نيوز)