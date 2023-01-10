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عربي-دولي

بيسكوف ينفي مزاعم محادثات مدفيديف مع ممثل للولايات المتحدة الأميركية

Lebanon 24
10-01-2023 | 07:30
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نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مزاعم محادثات مزمعة بين نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، وممثل للولايات المتحدة الأميركية.

جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الثلاثاء، حيث قال إن المزاعم بشأن زيارة محتملة لدميتري مدفيديف إلى تركيا لإجراء مفاوضات مع أحد ممثلي الولايات المتحدة الأميركية هي "تصريحات مزيفة"، معقبا بأن المعلومات المضللة على قنوات تطبيق "تلغرام" أصبحت أكثر من الحقيقة. (روسيا اليوم) 
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المصدر: روسيا اليوم
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