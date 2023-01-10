تقرير إستخباراتيّ: روسيا تستخدم "أخطر" طائراتها في أوكرانيا

كشف آخر تحديث استخباراتي دفاعي من قبل وزارة الدفاع البريطانية إلى أن سلاح الجو الروسي يستعين بالفعل بأبرز وأخطر مقاتلاته في أوكرانيا، منذ الأشهر الماضية.



وأشار تقرير استخباراتي إلى أن موسكو بدأت بنشر طائرتها المقاتلة الحديثة من نوع سوخوي "سو 57" متعددة الأدوار في أوكرانيا، بشكل شبه مؤكد، وفقا لمصادر غربية.

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ويقول التقرير إنه منذ حزيران 2022، استخدمت القوات الجوية الروسية "بشكل شبه مؤكد" طائرة "سو 57" في أوكرانيا.



وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها المنظمات الغربية أن القوات الجوية الروسية استخدمت "سو 57" ضد أوكرانيا.



ما هي هذه الطائرة؟



والمقاتلة القاذفة، التي أطلق عليها اسم "فيلون" من قبل قوات الناتو، هي طائرة شبح روسية من الجيل الخامس. وأشار تقرير استخباراتي إلى أن موسكو بدأت بنشر طائرتها المقاتلة الحديثة من نوع سوخوي "سو 57" متعددة الأدوار في أوكرانيا، بشكل شبه مؤكد، وفقا لمصادر غربية.ويقول التقرير إنه منذ حزيران 2022، استخدمت القوات الجوية الروسية "بشكل شبه مؤكد" طائرة "سو 57" في أوكرانيا.وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها المنظمات الغربية أن القوات الجوية الروسية استخدمت "سو 57" ضد أوكرانيا.والمقاتلة القاذفة، التي أطلق عليها اسم "فيلون" من قبل قوات الناتو، هي طائرة شبح روسية من الجيل الخامس.

بحسب التقرير، فإن الطائرات تستطيع التحليق فوق الأراضي الروسية، دون الوصول إلى أوكرانيا، ومهاجمة الأهداف الجوية والبرية بصواريخ بعيدة المدى.

أين تخزن هذه الطائرات؟



ويضم سلاح الجو الروسي هذه الطائرات في قاعدة أهتوبنسك الجوية، وهي القاعدة الجوية الوحيدة التي تعمل فيها هذه الطائرات. ويضم سلاح الجو الروسي هذه الطائرات في قاعدة أهتوبنسك الجوية، وهي القاعدة الجوية الوحيدة التي تعمل فيها هذه الطائرات.

ولا تستخدم روسيا طائرات "سو 57" بكثرة، لأنها إذا عانت من خسائر فادحة، فإن ذلك سيضر بشكل كبير بآفاق التصدير للصناعة العسكرية الروسية.

من منافسها الغربي؟



على الورق، فإن تلك الطائرات الروسيّة تنافس طائرات "إف 35" و"إف 22" الأميركيتان، ولكنه من غير المعروف كيف ستكون المواجهة بينها وبين الطائرات الأكثر تقدما للناتو، في حال تواجها.

لدى القوات الجوية الروسية ما مجموعه 76 طائرة مقاتلة من نوع "سو 57"، وتتوفر عند الطلب، ووفقا للشركة المصنعة، اعتبارا من كانون الأول 2022، تم تسليم 10 مقاتلات حتى الآن. (سكاي نيوز عربيّة)