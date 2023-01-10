اليمن.. انفجار يضربُ معسكراً للصواريخ في صنعاء

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وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، فقد قال مصدر أمني يمني، إن دوي انفجار عنيف هز معسكر الحفا المخصص لتخزين الصواريخ وإعادة تطويرها لدى قوات الحوثي جنوب العاصمة صنعاء.وبحسب المصدر فإن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار صاروخ حوثي لدى محاولة نقله من مخازن قوات الحوثي تمهيداً لإطلاقه نحو المناطق المحررة.وسبق أن ضرب المعسكر بشكل متكرر العديد من الانفجارات أدت لمقتل عناصر وخبراء بصفوف قوات الحوثي والحرس الثوري الإيراني كان آخرها العام الماضي.