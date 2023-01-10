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عربي-دولي

أرمينيا ترفض استضافة مناورات في إطار تحالفٍ عسكري تقوده روسيا

Lebanon 24
10-01-2023 | 10:30
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أعلنت أرمينيا، الثلاثاء، رفضها استضافة مناورات عسكرية في إطار تحالف عسكري تقوده روسيا على خلفية استيائها من موسكو بسبب تعطيل محور حيوي لإمداد جيب ناغورنو كاراباخ.

وأتى هذا الإعلان فيما أبدت أرمينيا مرات عدة استياءها من حليفها الروسي الذي تأخذ عليه عدم التحرك في وجه "استفزازات" أذربيجان بشأن ناغورنو كاراباخ حيث نشرت موسكو، قوة حفظ سلام.
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وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خلال مؤتمر صحفي: "تعتبر أرمينيا أنه من غير المناسب إجراء مناورات لمنظمة معاهدة الأمن المشترك هذه السنة. هذه المناورات لن تحصل".

وتأخذ يريفان على موسكو عدم التدخل لمنع إقفال أذربيجان شريانا حيويا في ناغورنو كاراباخ.

وأضاف باشينيان أن يريفان أبلغت قرارها إلى إدارة التحالف العسكري هذا الذي تقوده موسكو ويضم جمهوريات سوفيتية سابقة عدة.

وأخذ رئيس الوزراء الأرمني على هذا التحالف "رفضه إدانة تصرفات أذربيجان" وعلى روسيا عدم الاضطلاع بدورها كـ"ضامنة لأمن" أرمينيا.

وتابع المسؤول الأرميني قائلاً: "كانت أرمينيا تتوقع أفعالا محددة من شركائها الروس ومن شركاء آخرين في مجال الأمن، لكن قيل ليريفان إن حدود أرمينيا وأذربيجان لم تخضعا للترسيم".

وتتهم يريفان جنود حفظ السلام الروس المنتشرين في ناغورنو كاراباخ بعدم التحرك في حين تعطل أذربيجان منذ أسابيع حركة المرور على شريان حيوي لإمداد الجيب موضع النزاع بين أرمينيا وأذربيجان.

وأكد باشينيان، الثلاثاء، "كتيبة حفظ السلام الروسية يجب أن تضمن حركة طبيعية على ممر لاتشين".

كذلك تأخذ يريفان على موسكو أيضا عدم لعب دور الوسيط خلال مواجهات عنيفة عند الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في سبتمبر في حين طلبت يريفان مساعدة من منظمة معاهدة الأمن المشترك التي هي عضو فيها.

ورداً على سؤال حول انتقادات باشينيان، سعى الكرملين إلى التهدئة مؤكدا أن "أرميينا حليف مقرب جدا ستواصل روسيا الحوار معها بما يشمل المسائل الحساسة حتى".
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